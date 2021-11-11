Son dakika haber... Can Ataklı'nın başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı dava

Gazeteci Can Ataklı'nın, EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dosyası incelemeye alındı.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki 5. duruşmaya gelmeyen sanık Ataklı'yı avukatı Bilgütay Hakkı Durna temsil etti. Duruşmada, müşteki Kadın ve Demokrasi Derneğini (KADEM) temsilen avukatlar Esra Canyiğit ile Özlem Yir de hazır bulundu.

Duruşmada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 28 Mayıs 2020 tarihli yazısıyla, 23 Mart 2020'de sanık Can Ataklı tarafından sunulan "Gün Başlıyor" adlı programa ait yayın kaydının yer aldığı DVD'nin mahkemeye gönderildiği belirtildi.

Söz alan avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Sanık avukatı ise KADEM'in müdahillik talebinin reddine ilişkin daha önce karar verildiğini hatırlatarak, mütalaadan sonra savunma yapacaklarını ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın incelemeye alınmasına ve taleplerin celse arasında değerlendirilmesine hükmetti.

Duruşma ertelendi.

KADEM adına açıklama

Duruşmanın ardından müşteki KADEM üyesi grup adına, davaya ilişkin açıklama yapıldı.

"Kadına şiddete dur de" ve "Küfürsüz hayat mümkün" yazılı dövizleri açan gruptakiler adına konuşan KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Canan Sarı, 23 Mart 2020'de EBA TV'deki başörtülü öğretmen hakkında sarf ettiği sözler sebebiyle hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" sucundan dava açılan Ataklı'nın dava konusu sözlerini hatırlattı.

Ataklı'nın bu sözleriyle kişi hak ve özgürlüklerini, dini inançları hiçe sayarak milyonların gözü önünde suç işlediğini belirten Sarı, "KADEM olarak, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırını aşan nefret içerikli söylemleriyle Can Ataklı'nın, toplum içinde ayrımcılığa sebebiyet verdiğine, kişilerin din ve inanç hürriyetlerinin kutsal olduğuna, özgürlüklere karşı bu tarz kısıtlayıcı ve tek tipleştirici aşağılamaların eleştiri ya da yorum olarak kabulünün mümkün olmadığına inanıyoruz." dedi.

Basın mensuplarının, toplum önünde konuşurken daha dikkatli davranmakla yükümlü olduklarına, söz konusu eylemin açıkça ayrımcılık teşkil ettiğine inandıklarını da dile getiren Sarı, "Bu nedenle Can Ataklı, üzerine atılı suçtan cezalandırılmalıdır. Kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve nefreti besleyen her türlü eylem ve söze karşı verdiğimiz mücadelede siz değerli basın mensuplarını yanımızda görmek isteriz." diye konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Can Ataklı hakkında, 23 Mart 2020'de özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda, EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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