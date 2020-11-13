Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi
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Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi

13.11.2020 12:54 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:09

Antalya'da yüzde 40 bedensel engelli Hüseyin Oğan, cüzdanını çaldırdıktan sonra kimliğini çıkartmak için gittiği nüfusta, kendi kimlik bilgilerinde ölen çocukluk arkadaşının fotoğrafını gördü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan yüzde 40 bedensel engelli Hüseyin Oğan, hakkında arama kararı bulunan Ö. K. ile 1 yıl önce tüm kimlik bilgilerini paylaştı. Oğan, 1,5 ay önce caminin tuvaletine girdiği sırada içerisinde kimliği, otobüs kartı, engelli kimlik kartının bulunduğu cüzdanı çaldırdı. Polise giderek şikayetçi olan Oğan, ardından nüfus müdürlüğüne giderek kimliğini yeniletmek istedi.

Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoke oldu

İddiaya göre Oğan, kimlik çıkartmak için parmak izi okutucusuna bastığında, ekranda kendisine ait kimlik bilgileri çıktı ancak fotoğrafta ise ölen çocukluk arkadaşı Ö. K. ile karşılaştı. Fotoğrafın eşleşmemesi üzerine yeni kimlik çıkartamayan Oğan, kimliğine kavuşabilmek için yardım istiyor.

Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoke oldu

"ÖLMEDEN ÖNCE KAZIK ATTI"

Duruma anlam veremediğini anlatan Hüseyin Oğan, zor durumda olduğunu belirterek, "Arkadaşım rahmetli oldu. Nüfusta arkadaşımın öldüğünü söyledim. 10 sene önceki kimliğimi gösterdim ama alamadım. Arkadaşımın aranması vardı ve her şeyimi biliyordu. Böyle bir hainlik yapacağını aklım almadı. Ölmeden önce bir kazık attı. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet olsun ama kendini kurtarmak için beni öne attı. Kefeni yırttı, olan bana oldu. Onun aranması da o zaman kayboldu, çünkü o ben oldum" dedi.

Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

Haber Yorumları (2)
HE: Tamam da tüm kimlik bilgilerini neden paylaştın onu da bir açıklasan?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YOLCU: Danışıklı dövüş. Biz de yedik. Dolandırdıkları garibanlara yazık.
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 15:12:30. #1.14#
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