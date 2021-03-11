Son dakika haber... Çaldığı iki cins köpeği sosyal medyadan satmaya çalışan kadın alıcı gibi davranan polislerce yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Çaldığı iki cins köpeği sosyal medyadan satmaya çalışan kadın alıcı gibi davranan polislerce yakalandı

11.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:43
Son dakika haber... Çaldığı iki cins köpeği sosyal medyadan satmaya çalışan kadın alıcı gibi davranan polislerce yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Konya'da evin bahçesinden çaldığı iki cins köpeği sosyal medya üzerinden satmaya çalışan kadın, alıcı gibi davranan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konya'da evin bahçesinden çaldığı iki cins köpeği sosyal medya üzerinden satmaya çalışan kadın, alıcı gibi davranan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Meram ilçesinde yaşayan Aygül Pınarlar, "Pomeranian boo" ve "Yorkshire" cinsi iki köpeğinin bahçesinde olmadığını fark etti.

Köpeklerinin çalınmış olabileceğini düşünen Pınarlar, polise başvurdu.

İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik takibin ardından köpeklerin bir kadın tarafından sosyal medya aracılığıyla satışa çıkarıldığını tespit etti.

Alıcı gibi davranan polis, şüpheliyle 30 bin liraya anlaştı

Harekete geçen polis, şüpheli Filiz O'yu telefonla arayıp alıcı gibi davranarak iki köpeği 30 bin liraya almak için anlaştı.

Filiz O, köpekleri satmak için belirlenen buluşma noktasına gelince polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin, suçlamaları kabul etmeyerek köpekleri yolda başıboş gezerken bulduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

Köpekler, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Birol Güven Meghan Markle Pelin Öztekin
Spor Mustafa Er Fatih Terim Hakan Kutlu Ersun Yanal Ali Şansalan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Çaldığı iki cins köpeği sosyal medyadan satmaya çalışan kadın alıcı gibi davranan polislerce yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 12:44:47. #1.15#
title