Son dakika haber... Çal Belediyesi, yangın bölgesindeki çiftçilere damızlık keçi gönderdi

Son dakika haberi... Denizli'deki Çal Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hayvanları telef olmuş köylülerin acısını hafifletmek için 41 damızlık keçi gönderdi.

Denizli'deki Çal Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hayvanları telef olmuş köylülerin acısını hafifletmek için 41 damızlık keçi gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, MHP Genel Merkezi tarafından Antalya Manavgat'taki yangında hayvanları telef olmuş köylülerin acısını hafifletmek için yardım kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı.

Çal Belediyesinin de kampanyaya katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çal Belediyesi, kampanyaya destek vererek Manavgat'ta köylülere dağıtılmak üzere 41 damızlık keçiyi bölgeye gönderdi. Çal Belediyesinde görevli Hüdayi Atay, damızlık keçileri Korkuteli Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı İşletme Müdürü Ali Şeker'e teslim etti."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "Ülkemiz yangınlarla büyük bir felaket yaşadı. Yüreklerimiz yandı. İnsanlarımız mallarını, canlarını kaybetti. Doğada milyonlarca hayvan telef oldu. Millet olarak yangınlara çok üzüldük. Ancak, yaşanılan felaketlerinde üstesinden yine milletin birlik ve beraberliği gelecektir. Yangınların yol açtığı yaraları hep birlikte göğüsleyeceğiz. Türk milleti, yaşadığı büyük felaketin yaralarını, birlik ve beraberlik içinde saracaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu