Son dakika haber... Çadırlarda yaşayan çocukların oyuncak sevinci

Son dakika haberi... Türkiye'nin dört bir tarafından Bursa'nın Yenişehir ilçesine çalışmaya gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına Belediye Başkanı Davut Aydın oyuncak dağıttı.

Türkiye'nin dört bir tarafından Bursa'nın Yenişehir ilçesine çalışmaya gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına Belediye Başkanı Davut Aydın oyuncak dağıttı.

Bu yıl Yenişehir'e çalışmaya gelen 4 bin işçi ve 700 çocuk çadırlara yerleşti. Oyun sahası ve oyuncakları olmayan, aileleriyle çadırlarda yaşayan çocuklara hediyeleri Belediye Başkanı Aydın'dan geldi. Bursa'nın Yenişehir ilçesine çalışmak üzere gelen mevsimlik işçiler ve çocuklarını yaşadıkları Menteşe köyündeki çadırlarda ziyaret eden Belediye Başkanı Davut Aydın, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan mevsimlik işçi olarak gelen vatandaşlarımızı çadırlar bölgesinde daha önce de ziyaret etmiştik. O zaman yanımızda yeterince oyuncağımız yoktu. Onlar da bizim çocuklarımız. Eğlenmek ve oynamak onların da hakkı. Bir ihtiyaçları olduğu zaman yanlarındayız. İnşallah daha sonraki günlerde daha iyi şartlarda buraya geliriz. Misafir olarak gelen mevsimlik işçilerimizi sahiplenmemiz lazım" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı