Son dakika haber... Çadırlarda yaşayan çocukların oyuncak sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Çadırlarda yaşayan çocukların oyuncak sevinci

Son dakika haber... Çadırlarda yaşayan çocukların oyuncak sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Türkiye'nin dört bir tarafından Bursa'nın Yenişehir ilçesine çalışmaya gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına Belediye Başkanı Davut Aydın oyuncak dağıttı.

Türkiye'nin dört bir tarafından Bursa'nın Yenişehir ilçesine çalışmaya gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına Belediye Başkanı Davut Aydın oyuncak dağıttı.

Bu yıl Yenişehir'e çalışmaya gelen 4 bin işçi ve 700 çocuk çadırlara yerleşti. Oyun sahası ve oyuncakları olmayan, aileleriyle çadırlarda yaşayan çocuklara hediyeleri Belediye Başkanı Aydın'dan geldi. Bursa'nın Yenişehir ilçesine çalışmak üzere gelen mevsimlik işçiler ve çocuklarını yaşadıkları Menteşe köyündeki çadırlarda ziyaret eden Belediye Başkanı Davut Aydın, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan mevsimlik işçi olarak gelen vatandaşlarımızı çadırlar bölgesinde daha önce de ziyaret etmiştik. O zaman yanımızda yeterince oyuncağımız yoktu. Onlar da bizim çocuklarımız. Eğlenmek ve oynamak onların da hakkı. Bir ihtiyaçları olduğu zaman yanlarındayız. İnşallah daha sonraki günlerde daha iyi şartlarda buraya geliriz. Misafir olarak gelen mevsimlik işçilerimizi sahiplenmemiz lazım" diye konuştu. - BURSA

Son dakika haber... Çadırlarda yaşayan çocukların oyuncak sevinci
Son dakika haber... Çadırlarda yaşayan çocukların oyuncak sevinci
Son dakika haber... Çadırlarda yaşayan çocukların oyuncak sevinci
Son dakika haber... Çadırlarda yaşayan çocukların oyuncak sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Derya Yanık Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Özdemir Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Lukas Podolski Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Çadırlarda yaşayan çocukların oyuncak sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 14:25:38. #1.13#

title