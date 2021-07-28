Son dakika haber | "Buzdolabında ölümcül kara mantar saklanıyor"

Son dakika haber: Uzm. Dr. Bengisu Ay, "Buzdolabında muhafaza ettiğiniz sebze ve meyvelerin temizliğinden ve tazeliğinden emin olun. Küflenmiş ekmeğin kötü kısmını çıkarıp tüketmeyin.

Uzm. Dr. Bengisu Ay, "Buzdolabında muhafaza ettiğiniz sebze ve meyvelerin temizliğinden ve tazeliğinden emin olun. Küflenmiş ekmeğin kötü kısmını çıkarıp tüketmeyin. Sinüsler, akciğer, beyin, göz ve cildi etkileyen kara mantar, yani mukormikoz, genellikle çürüyen gıdalarda bulunan mukor küfüyle temas etmesi sonucu ortaya çıkıyor" dedi.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Bölümü'nden Uzm. Dr. Bengisu Ay, Kara mantar hastalığına yol açan etmenlere dair açıklamalarda bulundu. Doğada bulunan 400 bin tür tanımlanmış mantar içinde yaklaşık 150 tanesinin insanlarda enfeksiyon oluşturabileceğini bildiren Uzm. Dr. Bengisu Ay, "Kara mantar enfeksiyonu görülen hastalarda, burun beyin tutulumunda damakta morartılı yaralar, yüzde ve göz çevresinde koyulaşan kızarıklık, baş ağrısı, ateş görülür. Akciğer tutulumunda ateş öksürük solunum zorluğu, ilerlerse kanlı balgam olur. Deri tutulumunda ciltte kızarıklık akıntılı yara morarma ve kangren gelişebilir. Enfeksiyon, sindirim sistemine tutulduğunda bulantı, kusma ishal, ateş, karın ağrısı gibi sorunlara yol açar" bilgisini verdi.

Gıda hijyeni kadar, buzdolabının ve ekmek tahtası gibi yemek hazırlama gereçlerinin de temizliğinden emin olunması gerekliliğine değinen Ay, "Mukomirkoz olarak bilinen kara mantarın toprak, bitki, dışkı, küflenmiş ekmek, çürüyen sebze ve meyvelerde bulunan mukor küfüne yol açan mantarla temas sonucu meydana gelir. Yemek hazırlarken, yerken ve yemek sonrası el hijyenine de dikkat etmek, kara mantar hastalığına karşı alınacak önlemler arasındadır" diye konuştu.

"HASTALIĞA YOL AÇAN MANTARLAR EKOLOJİK OLARAK YAYGIN"

Kara mantar hastalığının ülkemizde de geçmiş yıllarda görüldüğünü hatırlatan Ay, "Hindistan'da 45 binden fazla kişiye bulaşan kara mantar Mısır, Afganistan, Irak ve Arjantin gibi ülkelere görüldü. Hastalığa yol açan mantarların ekolojik olarak yaygın olduğu söylenebilir. Hastalık en son Irak'a sıçradı. Bu sebeple hepimiz riskin farkında olmalı ve önlem almalıyız" uyarısında bulundu.

"BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF KİŞİLERDE ÖLÜMCÜL RİSK VAR"

Kara mantar enfeksiyonu insandan insana bulaşmadığını vurgulayan Ay, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden kara mantar hastalığı zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara hatta ölümlere sebep olabilir. Bazı hastalar ise ancak tek gözleri alınırsa iyileşebiliyor. Kanser, diyabet ve organ nakli hastalarının bu enfeksiyondan daha ağır etkileniyor. Mukormikoz bağışıklığı güçlü olan kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açmaz. Kanser, diyabet, organ nakli, steroid tedavisi ve bunun gibi bağışıklığı zayıflatan ya da bağışıklığı zayıflatan ilaç kullanan hastalıklar açısından ciddi risk barındırır.

Kara mantar hastalığına yol açan mantar mukormikozu, en çok toprakta, çürümüş meyve ve sebzelerde ve küflenmiş ekmekte bulunuyor. Daha çok solunum yolu ya da cilt bütünlüğünün bozulduğu durumlarda deriden ya da mukoza dediğimiz göz, ağız içi, makat ve genital bölgeye temasla bulaşır. Bulaştığı bölgeye göre bulgu veriyor. Genelde en fazla burun-beyin mukormikozu görülür. Daha sonra deri ve akciğer tutulumu bunu izler. Yaygın tutulum ve sindirim sistemi tutulumu nadirdir. Kan kanseri hastalarında ise en çok akciğeri tutuyor."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı