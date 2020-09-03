Son dakika haber: BURSA Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı Son dakika gelişmesine göre Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldıBursa'da, ormanlık alanda koyunlarını otlatırken kayalıklardan düşen Adnan Acar (52), arama kurtarma ekiplerince 10 saat sonra askeri helikopterle kurtarıldı.

Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı

Bursa'da, ormanlık alanda koyunlarını otlatırken kayalıklardan düşen Adnan Acar (52), arama kurtarma ekiplerince 10 saat sonra askeri helikopterle kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde çobanlık yapan Adnan Acar, saat 17: 00 sıralarında koyun sürüsünü otlatmak için ormanlık alana gitti. Sarp kayalıkların bulunduğu Allıkaya mevkinde yürürken dengesini kaybeden Acar, 15 metre yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralanan Acar, telefonuyla yakınlarını arayarak yardım istedi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, 112, AFAD, UMKE, ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ASKERİ HELİKOPTER KURTARDI

Ekipler, kayalıklar nedeniyle ağır yaralı Adnan Acar'a ulaşmak için 3 kilometre boyunca yürüdükten sonra, Acar'ı tahta sedyeye bağlayarak kurtarmak için seferber oldu. Helikopter desteği isteyen ekipler, saat 03.00 sıralarında Ankara'dan gelen askeri helikopterle, Adnan Acar'ı kurtardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Yenişehir ilçesine getirilen Acar, oradan da ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi devam eden Adnan Acar'ın, yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA