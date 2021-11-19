Son dakika haberi | İSTANBUL-BOSTANCI'DAKİ HELİKOPTER KAZASI; PİLOTUN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

BOSTANCI'da 2018 yılında meydana gelen ve iş insanı Halil İbrahim Ünver'in (68) yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Helikopter pilotu İsmet Özgür hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay günü olan 6 Eylül 2018'de Ünver Air'a ait TC-HYU kuyruk numaraları helikopterin Kartal'dan havalanarak Büyükçekmece'ye hareket ettiği ve bilinmeyen bir sebeple Bostancı önlerinde denize düştüğü anlatıldı. Bostanı Feribot İskelesi'nden Adalar istikametine seyreden Nazende-1 isimli yolcu motoru tarafından Pilot İsmet Özgür'ün bilinci açık şekilde, Halil İbrahim Ünver'in ise bilinci kapalı bir şekilde 17.05 sularında gemiye alındığı kaydedildi. Pilot Özgür'ün hastaneye kaldırıldığı, Ünver'in ise hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

YOLCU GEMİSİNDEKİLER YARDIM ETTİ

ÜNVER'İN KIZI ŞİKAYETÇİ OLMADI

34 YILDIR PİLOTUM

SES DUYDUM

9 METRE DİBE BATTIK

RAPORDA KAZA İNSAN FAKTÖRÜNE BAĞLI DENİLDİ

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

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-Arşiv

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