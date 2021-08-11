Son dakika haber! Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)
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Son dakika haber! Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)

Son dakika haber! Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre YERLEŞİM YERLERİNE 50 METRE MESAFEDE KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde 5 Mahalleyi birbirine bağlayan Karakaya mevkisinde saat 15.00'te makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

YERLEŞİM YERLERİNE 50 METRE MESAFEDE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 Mahalleyi birbirine bağlayan Karakaya mevkisinde saat 15.00'te makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Karakaya mevkisinde başlayıp yerleşim yerlerinin bulunduğu Dereköy Mahallesi'ne sıçrayan yangına hava ve karadan müdahale edildi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 30 arazöz Bodrum İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 10 itfaiye aracı iş makinaları ve ve özel firmalara ait beton mikserleri müdahale etti. Yerleşim yerlerine 50 metre kala yangın kontrol altına alınırken, rüzgarın etkisi ile Dereköy ve Peksimet mahallerine doğru ilerleyen yangına İspanya ve Rusya'ya ait iki uçak, Jandarma Komutanlığına bağlı 4 skorsky helikopteri, Orman Bölge Müdrülüğüne ait 1 helikopter olmak üzere 5 helikopter ile havadan müdahale edildi.

GECE GÖRÜŞLÜ 4 SKORSKY HELİKOPTER GECE BOYUNCA YANGINA MÜDAHALE ETTİÖte yandan, Karakaya mevkisinde devam eden yangına Jandarma Komutanlığına bağlı 4 skorsky helikopter dağlık ve engebeli alanda söndürme çalışmalarına destek verdi. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait istanbul, İzmir ve Kayseri'den gelen ve Muğla'daki yangınlarda etkin rol oynayan 10 TOMA yerleşim yerlerinde acil önlem amaçlı konuşlandırıldı.YANGINDA 15 ADET KAPLUMBAĞA KURTARILDIYangının etkili olduğu bölgelerde çalışmalara destek veren gönüllüler de yanan alanlarda bulunan hayvanları kurtarmak için seferber olundu. Yanan alanlarda 10 adet kaplumbağa sağ kuratılırken, alevlerin arasında kalan 4 kaplumbağanın ise öldüğü görüldü. Yangın çıkış noktası olan Karakaya ve Geriş mevkisinde devam eden yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.PAKDEMİRLİ: BODRUM'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Bodrum ilçesinin Dereköy Mahallesindeki yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakanı Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

Selçuk AKBAŞ/BODRUM, (Muğla),  

 


Son dakika haber! Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)
Son dakika haber! Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)
Son dakika haber! Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)
Son dakika haber! Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)
Son dakika haber! Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)
Son dakika haber! Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)
Son dakika haber! Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)
Son dakika haber! Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)
Son dakika haber! Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)
Son dakika haber! Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)
Son dakika haber! Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)
Son dakika haber! Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)
Son dakika haber! Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)
Son dakika haber! Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı
Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı
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