Son dakika haber! Böbrek nakliyle hayata tutunan Selime öğretmen, organlarını bağışladı

BURSA (DHA) - BURSA'da, 6 yıldır diyalize giren ve 3 ay önce böbrek nakli ile hayata tutunan öğretmen Selime Yazar (27), "Sağlığıma kavuştuğum için organlarımı bağışladım. Öldükten sonra da vücudumun kadavra olarak kullanılmasını istiyorum" dedi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağış Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte 3 ay önce böbrek nakli olan öğretmen Selime Yazar, sağlığına kavuştuktan sonra organlarını bağışladı. Yazar, 6 yıl önce konulan böbrek yetmezliği tanısının kendisi için büyük bir travma olduğunu söyledi. Tanı konulduktan sonra hayatının değiştiğini sosyal yaşamının eskisi gibi olmadığını belirten Yazar, "Diyaliz makinem vardı. Geceleri buna bağlanıyordum. Bu yüzden planlarımı buna göre yapıyordum. Bir yerden bir yere gitmek, şehir dışına gitmek ya da başka bir evde kalmak benim için çok zordu. Önce medikal malzemelerimi düşünüyordum" dedi.