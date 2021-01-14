Son dakika! Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Son dakika! Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

14.01.2021 10:58 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:18
Son dakika! Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Son dakika gündem haberi... Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Harmanyeri köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla dün "Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2021-12" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda tespit edilen sığınakta 5,56 mm çapında 114 fişek, 3 dolu büyük tüp, 8 büyük pil, 50 litrelik 2 mazot bidonu, akü, 3 metre elektrik kablosu, 2 sırt çantası, uyku tulumu, 4 mont, el feneri, branda, 2 battaniye, soba, 2 su hortumu, bot, 2 el yapımı ahşap ranza, merdiven, 3 halıfleks, bir miktar ilaç ve mutfak malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğerleri yerinde imha edildi.

Sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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