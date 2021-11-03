Son dakika haber! Bilim kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklamalar - Haberler
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Son dakika haber! Bilim kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklamalar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bilim kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklamalar

Gelen son dakika haberlerine göre - Bakan Koca: "(Sağlık personeli atamaları) Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız.""(Biontech) mRNA aşısı olmuş olup 2.

- Bakan Koca: "(Sağlık personeli atamaları) Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece Kpss sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız."

"( Biontech ) mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi."

"(Biontech hatırlatma dozu) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar. 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar. Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar."

"Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir."

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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