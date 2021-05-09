Son dakika haber: Beyşehir Kaymakamı Özdemir, ziyaret ettiği şehit annelerinin gününü kutladı

Son dakika haberler... Konya'nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan şehit annelerini evlerinde ziyaret etti.

Konya'nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan şehit annelerini evlerinde ziyaret etti.

Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan şehit annelerini ikametlerinde ziyaret etti. Kaymakam Özdemir ve beraberindekiler, sohbet ettiği, hal hatırını ve sağlık durumunu sorduğu şehit annelerinin Anneler Gününü kutladı, şehit annelerine çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam Özdemir'e, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhsin Başkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Duygu Karadoğan, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, Beyşehir Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Metin ile beraber ilçe merkezi ve dış mahallelerde ikamet eden şehit annelerini evlerinde ziyaret etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı