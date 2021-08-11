Son dakika haber: BEYŞEHİR GÖLÜNDE TEKNESİ ALABORA OLAN 4 BALIKÇIDAN 1'İ KAYBOLDU
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Son dakika haber: BEYŞEHİR GÖLÜNDE TEKNESİ ALABORA OLAN 4 BALIKÇIDAN 1'İ KAYBOLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KONYA'da Beyşehir Gölü'ne avlanmak için açıldıkları tekleri alabora olan 4 balıkçıdan 3'ü kurtulurken, Mevlüt Uyanık (32), kayboldu.

KONYA'da Beyşehir Gölü'ne avlanmak için açıldıkları tekleri alabora olan 4 balıkçıdan 3'ü kurtulurken, Mevlüt Uyanık (32), kayboldu. Arama-kurtarma ekipleri Uyanık'ın bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

Dün akşam saatlerinde balıkçılar Şaban Avcı, Ümit Karademir, Hasan Avcı ve Mevlüt Uyanık, Beyşehir Gölü'nün Kuşluca Mahallesi'ndeki kıyısından avlanmak için tekneleriyle açıldı. Ramazan Akkaş da, saat 21.40 sıralarında 4 arkadaşının geri dönmemesi ve havanın da rüzgarlı olması nedeniyle durumdan şüphelenip Beyşehir İlçe Jandarma Bot Tim Komutanlığına durumu bildirdi. Ardından da kendi teknesiyle arkadaşlarını aramaya çıktı. Ancak rüzgardan kaynaklanan dalgalar nedeniyle fazla ilerleyemeyince geri döndü. Jandarma ekipleri yaptıkları aramada, alabora olan teknelerini suya demir atıp kurtulan Hasan Avcı ve Ümit Karademir'i gölde buldu. Şaban Avcı da teknesiyle güçlükle ulaştığı Ömer Çavuş Adası'nda bulundu. Kurtulan 3 balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ardından balıkçılardan Mevlüt Uyanık'ın kayıp olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine gölde detaylı arama yapıldı. Gece geç saatlere kadar süren arama çalışması sonucu Uyanık'a rastlanılmadı. Arama çalışmaları sabah yeniden başladı. Çalışmaya Jandarma Bot Tim Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra, polis, itfaiye ve AFAD'ın su altı kurtarma ekibi katıldı. Aramalarda askeri helikopterle de havadan destek verildi.

Şu ana kadar yapılan arama çalışmalarında Mevlüt Uyanık'ın izine rastlanılmazken, çalışmalar sürüyor.

Son dakika haber: BEYŞEHİR GÖLÜNDE TEKNESİ ALABORA OLAN 4 BALIKÇIDAN 1'İ KAYBOLDU
Son dakika haber: BEYŞEHİR GÖLÜNDE TEKNESİ ALABORA OLAN 4 BALIKÇIDAN 1'İ KAYBOLDU
Son dakika haber: BEYŞEHİR GÖLÜNDE TEKNESİ ALABORA OLAN 4 BALIKÇIDAN 1'İ KAYBOLDU
Son dakika haber: BEYŞEHİR GÖLÜNDE TEKNESİ ALABORA OLAN 4 BALIKÇIDAN 1'İ KAYBOLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: BEYŞEHİR GÖLÜNDE TEKNESİ ALABORA OLAN 4 BALIKÇIDAN 1'İ KAYBOLDU - Haberler
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