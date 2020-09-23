Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı
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Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı

23.09.2020 12:24 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:47

TRT1'de yayınlanan Kalk Gidelim dizisiyle ünlenen genç oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun vurulma anı ise kameralara yansıdı.

Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran, Şişli'de arkadaşının silahla saldırısına maruz kaldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Yaran'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

OMZUNDAN VURULDU

Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta dün saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran ve 2 arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 3'lü arasında çıkan kavgada arkadaşı Yaran'a doğru tek el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun dizi oyuncusunun omzuna isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken Onur Seyit Yaran düşerek yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan oyuncu ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oyuncu Yaran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı

OLAY ANI KAMERADA

Bu kavga ve silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin sokaktaki kaldırımda yürüdükleri, bir süre durakladıktan sonra aralarında kavga ettikleri ve Yaran'a doğru silahla ateş edildiği görülüyor. Sokakta incelemelerde bulunan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Ordu'ludur. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde öğrencidir. Uzun bir süre lisanslı olarak futbol oynayan Onur Seyit Yaran, futbolculuğunun yanı sıra satranç sporcusudur. 2008-2011 yılları arasında profesyonel olarak milli platformlarda mücadele etmiştir. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Onur Seyit Yaran İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Yaran, 2016 yılında düzenlenen Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışması birincisidir. 2018 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Onur Seyit Yaran, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Enes karakterine hayat vermektedir.

Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (8)
OSMAN: herkeste tabanca var abi
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IHTIYAR: Çok tatlı loooo, adresi neyin baş mı loo acep???
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PALAVRA: Geçen senede aynı haberi yapmıştınız bıkmadınız mı :) TBT mi yapıyorsunuz :)
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