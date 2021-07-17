Son dakika haber... Belçika'da sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye çıktı
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Son dakika haber... Belçika'da sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye çıktı

Son dakika haber... Belçika'da sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye çıktı
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Belçika'daki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi, 20 Temmuz'da bir günlük milli yas ilan edildi.

Belçika'daki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi, 20 Temmuz'da bir günlük milli yas ilan edildi.

Belçika hükümetinin, sellerde yaşamını yitirenler için aldığı karar doğrultusunda 20 Temmuz'da 12.00'de sirenler çalacak, bayraklar yarıya indirilecek, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

21 Temmuz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sınırlı etkinliklerle düzenlenecek bağımsızlık günü kutlamaları tümüyle iptal edildi.

Yerel basında, ölü sayısının 27'ye çıktığı belirtildi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ise durumu, "ülkemizin şimdiye kadar gördüğü en büyük felaket olabilecek sel baskınları" şeklinde tanımlarken resmi ölü sayısını 20, kayıp sayısını ise 19 olarak açıkladı.

Son durum

Ülkenin selden etkilenen doğu bölgesinin büyük bölümünde yağışlar dün itibarıyla durdu.

Belli akarsular için sel ve taşkın riskleri sürerken belediyeler suyun çekildiği yerlerde ilk değerlendirmelerini yapmaya başladı.

Sellerden etkilenen 120 civarı belediye, evlerinde izole edilmiş birçok kişiye ulaşmakta hala zorluk çekiyor.

Otoyolların çoğu trafiğe açılamadı, demir yollarının ise 30 Ağustos'a kadar kademeli olarak hizmete girmesi bekleniyor.

İçme sularının kullanılabilirliği hala birçok bölgede sorun olmaya devam ederken vinç ve kamyonlar kentleri temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışlar, özellikle ülkenin doğusundaki Liege, Verviers, Spa, Namur ve Limburg bölgelerini etkilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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