Son dakika haber | Başkan Gültak, şehit annelerini yalnız bırakmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Başkan Gültak, şehit annelerini yalnız bırakmadı

Son dakika haber | Başkan Gültak, şehit annelerini yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Anneler Günü'nde şehit annelerini yalnız bırakmadı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Anneler Günü'nde şehit annelerini yalnız bırakmadı. Şehit annelerini ziyaret ederek, çiçek ve hediyeler veren Gültak, onlarla sohbet edip hal hatırlarını sordu, taleplerini dinledi.

Mustafa Gültak, Mardin Dargeçit'te, 2 Mart 2016 tarihinde terör örgütüne düzenlenen operasyon sırasında şehit düşen Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin'in ailesini, İnönü Mahallesi'nde bulunan evlerinde ziyaret etti. Şehidin annesi Gülay Haşimoğlu Şahin, Babası Cafer Şahin ve ağabeyi Halil Şahin ile bir araya gelen Başkan Gültak, aile bireyleri ile sohbet etti, hal ve hatırlarını sordu. Gültak, şehidin annesi Gülay Şahin'e, kadın üreticilerin hazırladığı ve organik ürünlerden oluşan bir sepet ile çiçek takdim etti.

Gültak, 'Anneler Günü' dolayısıyla, Kıbrıs'ta 1983 yılında şehit düşen Onbaşı Naci Bozoğlu'nun, 76 yaşındaki annesi Leyla Bozoğlu'nu da İhsaniye Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti. Şehit annesi ve yakınları ile sohbet eden Gültak, aileyi daha önce de ziyaret ettiğini hatırlattı, belediye ekipleri tarafından annenin yaşadığı evin tadilattan geçirilerek yenilendiğini ifade etti.

Gültak, gün nedeniyle, engelli bir anne Hüsniye Sağlık'ı da Bahçe Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Aile bireyleri ile sohbet eden Gültak, kadın üreticilerin hazırladığı organik ürünlerin yer aldığı bir sepet ve çiçekleri de anneye takdim etti.

"Annelerimizi, sadece bir gün değil, her gün hatırlıyoruz"

Anneler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirip teşekkür ederken, Başkan Gültak ise "Anneler Günü'nde, başta şehit annelerimiz olmak üzere, çocukları için varını yoğunu ortaya koyan kıymetli annelerimizi ziyaret ederek, hal hatırlarını sorduk. Amacımız, yalnız olmadıklarını hissettirmek ve varsa taleplerini dinleyip, sıkıntılarını çözmek. Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit annelerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Şehit annelerimiz için ne yaparsak yapalım, borcumuzu ödeyemeyeceğimizin de farkındayız. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, saygıdeğer annelerimizi sadece bir gün değil, her gün hatırlıyoruz. Bu duygularla, şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ellerinden öpüyorum. Kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi. - MERSİN

Son dakika haber | Başkan Gültak, şehit annelerini yalnız bırakmadı
Son dakika haber | Başkan Gültak, şehit annelerini yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Ozan Tufan Salih Uçan Serdar Aziz Gökhan Töre Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Başkan Gültak, şehit annelerini yalnız bırakmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 12:00:07. #1.16#

title