Başakşehir'de kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği öldü
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Başakşehir'de kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği öldü

13.10.2020 10:06 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:19
Başakşehir'de kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği öldü

BAŞAKŞEHİR'de bebek arabasındaki bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışan 4 aylık hamile Suriyeli anne ve 1 yaşındaki bebeğine kamyonet çarptı.

BAŞAKŞEHİR'de bebek arabasındaki bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışan 4 aylık hamile Suriyeli anne ve 1 yaşındaki bebeğine kamyonet çarptı. Arkadan gelen otomobil de anne ve çocuğunu ezdi. Feci kazada bebek olay yerinde hamile anne ise hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, pazar günü saat 20.10 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önünde meydana geldi. 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Suriyeli anne Rahme Akilalhalabi bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki bebeği Jurigül Akilalhalabi ile yolun karşısına geçmeye çalıştı. Mustafa A.'nın kullandığı 06 FR 2938 plakalı kamyonet anne ile bebeğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ile bebeği savrularak yola düştü. Arkadan gelen A.Y.'nin kullandığı otomobil de yerde yatan anneyi göremeyerek üzerinden geçti. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet ile otomobil sürücüsü gözaltına alınarak karakola götürüldü. İşlemleri tamamlanan Mustafa A. ile AY. adlı sürücüler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Başakşehir'de kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği öldü
Başakşehir'de kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği öldü
Başakşehir'de kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği öldü
Başakşehir'de kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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