Son dakika haberi! BARINAKTA KAMPANYA; KISIRLAŞTIRMA, MUAYENE, AŞI BEDAVA

SİVAS (DHA) - SİVAS Belediyesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), barınaktaki hayvanların kapasitenin üzerine çıkması nedeniyle sahiplendirmeyi teşvik için iş birliği yaptı. Hayata geçirilen proje ile barınaktan hayvan sahiplenenler, SCÜ Hayvan Hastanesi'nde 1 yaşına kadar muayene, aşı ve kısırlaştırma işlemini ücretsiz yaptırabilecek. Sahiplenilen hayvanların tüm sağlık işlemlerinde ise ömür boyu yüzde 10 indirim uygulanacak.

Sivas Belediyesi ve SCÜ tarafından Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yükünü hafifletmek amacıyla sahiplenme kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında merkezden hayvan sahiplenenler, SCÜ Hayvan Hastanesi'nde 1 yaşına kadar muayene, aşı ve kısırlaştırma işlemini ücretsiz yaptırabilecek. 1 yaş üzerindekiler ise bu işlemlerden yüzde 50 indirimli yararlanabilecek. Ayrıca sahiplenilen hayvanların tüm sağlık işlemlerinde ömür boyu yüzde 10 indirim sağlanacak. Proje ile hem Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yükünün hafifletilmesi hem de hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşması planlanıyor. Proje öncesinde Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden yılda 100 hayvan sahiplenilirken, bu sayının daha da artırılması hedefleniyor.

'HAYVANLARIN SAHİPLENİLMESİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde belediyemiz ile Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında bir proje imzalandı. Protokol kapsamında da Veteriner Fakültesi akademisyenlerimiz ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'müz sokak hayvanlarının sahiplenilmesine yönelik bir proje geliştirdi. Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde çok sayıda dostumuza ev sahipliği yapıyor ve onların daha sağlıklı yaşaması için gayret ediyoruz. Sağlıklı ve sosyal yaşama uyumlu hayvanların yani artık sağlığına kavuşmuş bakım evinde kalması gerekmeyen ve rehabilite edilmiş hayvanların da sahiplenilmesini çok önemsiyoruz. Yılda zaten belli sayılarda hayvan sahipleniliyor ama önemli olan bu sayının artması. Şu an Rehabilitasyon Merkezi'mizde 1100 civarında hayvana bakım yapıyoruz. Her yıl 100-150 arasında hayvanı sahiplendirme yapmamıza rağmen bu sayının daha fazla olması gerektiği düşüncesiyle sahiplendirmeyi teşvik edici bir proje hazırladık. Bu proje sayesinde sahiplenenlerin yükünü hafifleterek daha fazla hayvanın sahiplenmesine vesile olacağımız inancındayız. Bu projeyle Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'mizdeki hayvanların sahiplenmesi konusunda kolaylaştırıcı ve teşvik edici bazı avantajlar sunuluyor diye konuştu.

'1 YAŞINA KADAR TEDAVİLERİN TAMAMI ÜCRETSİZ'

Proje ile sunulan hizmetler hakkında bilgi veren Duman, Buradan sahiplenilen hayvanlardan 0-1 yaş arasındakilerin aşı ve kısırlaştırma işlemi gibi tedavilerin tamamı ücretsiz. 1 yaşından sonrakiler için de belli indirim oranlarının sağlanacağı şeklindeki proje tamamlanarak faaliyete geçirildi. Bizler buradaki hayvanların kimliklerini oluşturuyoruz ve fotoğraflayarak sahiplendiriyoruz. Hayvan Hastanesi de bunun ardından tedavilerini yapıyor ve hayvanın yaşına, durumuna göre ücretsiz veya belli indirimler sunuyor. Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde sosyal yaşamda zorluk çeken, belli sağlık sorunları nedeniyle güçlük çeken ve bunun gibi bakıma ihtiyacı olan hayvanları misafir ediyoruz. Bu hayvanlarımız sağlığına ve gücüne kavuştuktan sonra Rehabilitasyon Merkezi'mizde kalmasına gerek olacak bir husus kalmıyor. Bu durumda da bu hayvanların sahiplenilmesini istiyoruz. Satın almayı değil sahiplenmeyi özendirecek belli faaliyetler ortaya koyuyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki haftalarda sokak hayvanlarını besleme konusunda farklı teşvikleri de açıklayacağız. Bu faaliyetlerle inanıyorum ki sokak hayvanlarıyla alakalı mağduriyet en aza indirgenmiş olacak ve satın alınan hayvanlara değil sahiplenmeye ilginin olduğunu göreceğiz dedi.

'ÇOK FAZLA HAYVAN VARDI, DESTEK OLMAK İSTEDİK'

İşin temelinde sokak hayvanlarına yardım etmek olduğunu söyleyen SCÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu ise Belediye barınağıyla ilişkilerimiz vardı. Barınakta çok fazla hayvan olduğunu gördük ve insanlar oradan hayvan sahipleniyorlar. Biz de destek olmak istedik. Sahiplenilen hayvanlara hastanemizde çeşitli sağlık bakımları için destek olabileceğimizi düşündük ve bu fikri yöneticilerimize aktardık. 4 Ekim Hayvan Hakları Günü'nde Rektör Alim Yıldız ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin bir protokol imzaladı. Projemiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Merkezi tarafından da desteklendi. Artık Hayvan Hastanesi'nde Sivas barınağından sahiplenilen hayvanlarımızın bir kısmının tedavilerini ve bakımlarını ücretsiz yapmaya başladık. Hayvan barınağında çok miktarda hayvan var ve bunlar bakım şartları ne kadar iyi bakılsa da kötü duruma düşebiliyor. Bu nedenle de sahiplenilmesine teşvik edilmesi gerekiyor diye konuştu.