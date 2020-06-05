Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
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Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Son dakika gelişmesine göre Hakkari'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan 3 ailenin banka kredisiyle aldığı inek derede ölürken, olay yerine gelen sahiplerinde 3 çocuk annesi ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
05.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 08:56

Hakkari'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan 3 ailenin banka kredisiyle aldığı inek derede ölürken, olay yerine gelen sahiplerinde 3 çocuk annesi ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Kent merkezinden 6 kilometre mesafede bulunan Otluca köyü Dereboyu Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Rahmi, Mesut ve Muhsin İhtiyatoğlu kardeşler, yaklaşık 8 ay önce banka kredisiyle gebe bir montofon cinsi inek satın aldı. Satın alındıktan 2 ay sonra da ineğin bir buzağı doğurmasıyla ailenin sevinci ikiye katlandı. Günde 15 kilo süt veren ineklerinin sevincini yaşayan ailenin hayalleri ise kısa sürede edata kabusa dönüştü.

İnekleri bir hafta önce kayıplara karışan aile, gece gündüz arama çalışması başlattı. Ancak bir türlü sonuç alamayan aile, Karşıyaka Mahallesi sakinlerinin Katramas Deresi'nde bir inek olduğu haberi üzerine hemen olay yerine koştu. Suyun bir kilometre sürüklediği ineğin cansız hali ile karşılayan aile fertleri gözyaşlarına hakim olamadı.

"Bu inek bizim her şeyimizdi"

Yokuşlu tepeleri aşarak ineğin öldüğü dere yatağına gelen 3 çocuk annesi Şemsi İhtiyatoğlu ise burada hüngür hüngür ağladı. Duygulandığı için konuşmaktan bile güçlük çeken anne, "Bu inek bizim her şeyimizdi. Biz şimdi ne yapacağız. 3 aile bir olup banka kredisi ile inek alıp köyümüzde hayvancılık yapmaya başladık. Gündü 15 kilo süt alıyordu ve 3 aileye de yetiyordu. 3 aile olarak bu inek sayesinde geçimimizi sağlıyorduk. Bir haftadır kayıptı ve günlerdir arıyorduk. Annesiz buzağı kaldı, süt alıp bu şekilde besliyoruz. Allah'ım sen bize yardımcı ol" dedi.

3 ailenin ekmek kapısıydı

İneğin sahiplerinden Emin İhtiyatoğlu da, bir hafta önce ineklerinin kaybolduğunu belirterek, "Aradık ama bulamadık. 3 aile bu inek sayesinde ayakta duruyordu. Başka da işimiz yok. Herhangi bir yan gelirimiz yok. Tek işimiz tarım ve hayvancılıktır. İneğimiz de elimizden gitti. Yetkililerden yardım talebinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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