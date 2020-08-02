Son dakika haber: BALIKESİR Adalara tatilci akını Nüfus 10 kat arttı

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Adalara tatilci akını: Nüfus 10 kat arttı

Kurban Bayramı nedeniyle Marmara Denizi'ndeki adalar, tatilcilerin akınına uğradı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, toplam nüfusu 15 bin olan Avşa, Marmara ve Paşalimanı adalarına bayram tatili için yaklaşık 150 bin kişinin geldiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, vatandaşlar yurt genelinde sahil kentlerine akın etti. Kıyı kentlerinde nüfus yoğunluğu artarken, Marmara Denizi'ndeki adalar da tatilcilerin tercih ettiği bölgelerden biri haline geldi. Toplam nüfusu yaklaşık 15 bin olan Avşa, Marmara ve Paşalimanı adalarına bu rakam Kurban Bayramı tatilinde 10 kattan fazla arttı. Tatilcilerin en fazla tercih ettiği ada ise, Avşa Adası oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan plajlarda yoğunluk dikkat çekti.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise adaların tarihinin en kalabalık bayramını yaşadığını dile getirdi. Başkan Aksoy, "3 tane adamıza, yaklaşık 150 bin kişi bayram tatilini geçirmek için geldi. Çok şükür belediye olarak bütün hizmetleri yapmış durumdayız. Plajlarımızdaki temizlikten, sokak aralarındaki temizliğe kadar bütün hizmetlerimizi veriyoruz. Avşa adamızda belirli saatlerde, son zamanlarda az da olsa su kesintisi meydana geliyor. Belediye olarak önlemlerimizi almış durumdayız. İnşallah sıkıntısız bir tatil, sıkıntısız bir sezon geçireceğiz. Herkesin bayramını kutluyorum ve Avşa'ya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA