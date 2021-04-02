Son dakika haber! Bakan Yardımcısı Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Sinop Valiliğini ziyaret etti

Son dakika habere göre İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sinop Valiliğine ziyarette bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sinop Valiliğine ziyarette bulundu.

Ersoy ve Çetin, Vali Erol Karaömeroğlu'nu makamında ziyaret etti. Ersoy, burada valilik şeref defterini imzaladı.

Vali Karaömeroğlu, Ersoy ve Çetin'e ziyaretleri anısına kentte üretilen bıçak ile kotra maketi hediye etti.

Ziyaretin ardından basına kapalı olarak asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu