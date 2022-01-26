Son dakika haber: Bakan yardımcısı Ergüneş, Azerbaycanlı mevkidaşıyla şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti - Haberler
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Son dakika haber: Bakan yardımcısı Ergüneş, Azerbaycanlı mevkidaşıyla şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ile Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Hidayet Abdullayev, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfını ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ile Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Hidayet Abdullayev, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfını ziyaret etti.

Vakfın genel merkezindeki ziyarette, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ile gaziler ve şehit yakınları hazır bulundu.

Bakan Yardımcısı Ergüneş, karşılıklı deneyim paylaşımı ve iş birliği çalışmaları kapsamında Azerbaycan heyetinin 3 gündür Türkiye'de uygulanan sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerdeki modelleri incelediklerini anlattı.

İşgal edilmiş topraklarını geri almak için Ermenistan'a karşı verdiği mücadelede Azerbaycan'ın yaklaşık 3 bin şehit verdiğini 3 bine yakın da gazi olduğunu belirten Ergüneş, "Sayın Bakan Yardımcımıza bu vakfı bir örnek model olarak tanıtmak, göstermek istiyoruz." dedi.

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Abdullayev de şehitlere rahmet dileyerek, ülkelerinde şehit yakınları ve gazilerin yaşadıkları sorunların çözümü için çalıştıklarını anlattı.

Daha sonra Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gürs, vakfın faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı. Sunumun ardından gaziler ve şehit yakınları karşılaştıkları sorunları bakan yardımcıyla paylaştı.

Son dakika haber: Bakan yardımcısı Ergüneş, Azerbaycanlı mevkidaşıyla şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti

Son dakika haber: Bakan yardımcısı Ergüneş, Azerbaycanlı mevkidaşıyla şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti

Son dakika haber: Bakan yardımcısı Ergüneş, Azerbaycanlı mevkidaşıyla şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti

AA / Kıvanç Gürbüz - Son Dakika Haberleri

İsmail Ergüneş, Azerbaycan, Türkiye, Şehit, Güncel, Haber

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