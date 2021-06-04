Son dakika haber... Bakan Yanık, 33 yıllık evli çiftin koruyucu aileliğini örnek gösterdi
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Son dakika haber... Bakan Yanık, 33 yıllık evli çiftin koruyucu aileliğini örnek gösterdi

Son dakika haber... Bakan Yanık, 33 yıllık evli çiftin koruyucu aileliğini örnek gösterdi
Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sivas'ta 33 yıllık evliliklerinden çocuk sahibi olamayan Günay (56) ve Hüsne Büyükkaya (51) çiftinin, Sevgi Evleri'nde kalan 2 Afgan kardeşe koruyucu aile olduğu haberini, sosyal medyada paylaşarak, koruyucu aile için örnek gösterdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sivas'ta 33 yıllık evliliklerinden çocuk sahibi olamayan Günay (56) ve Hüsne Büyükkaya (51) çiftinin, Sevgi Evleri'nde kalan 2 Afgan kardeşe koruyucu aile olduğu haberini, sosyal medyada paylaşarak, koruyucu aile için örnek gösterdi.

Tuzlugöl Mahallesi'nde yaşayan 33 yıllık evli Günay ve Hüsne Büyükkaya çiftinin evlendikten bir yıl sonra dünyaya gelen ilk çocukları ölü doğdu. Çiftin 15 yıl önceki ikinci denemelerinde ise bebek anne karnında 1,5 aylıkken öldü. Yıllarca çocukları olmayan ve denemelerden sonuç alamayan Büyükkaya çifti koruyucu aile olmaya karar verdi. Geçen yıl şubat ayında Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuran çift, aynı yılın eylül ayında Sevgi Evleri'nde kalan Afganistan uyruklu R.S.'ye (6) koruyucu aile oldu. R.S.'nin ağabeyi A.S.'nin (10) de Sevgi Evleri'nde olduğunu bilen çift, kızlarının doğum gününde onu da kurumdan izin alarak eve getirdi. R.S.'nin ağabeyini özlediğini gören Büyükkaya çifti, kardeşleri birbirinden ayırmamak adına ocak ayında A.S.'ye de koruyucu aile oldu. Çiftin koruyucu aile olarak 33 yıl sonra yaşadıkları mutluluk DHA tarafından haberleştirildi. Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün DHA'nın görüntüleri ile paylaştığı görseli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yanık, "33 yıl sonra çocuklarıyla bir bayram geçirmenin mutluluğunu anlatmış ailemiz. Bu hasreti yaşayan herkesi koruyucu aile olarak bir evladımızla yuvalarını paylaşmaya davet ediyorum. Daha geçirecek çok bayramımız var" ifadelerini kullandı.


Son dakika haber... Bakan Yanık, 33 yıllık evli çiftin koruyucu aileliğini örnek gösterdi
Son dakika haber... Bakan Yanık, 33 yıllık evli çiftin koruyucu aileliğini örnek gösterdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan

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