Virajda frene fazla basan Bakan Varank'ın aracı pistten çıktı
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Virajda frene fazla basan Bakan Varank'ın aracı pistten çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İstanbul Park'ta yapılacak Formula 1 yarışı öncesinde pistte tur attı. 310 beygirlik yerli ve milli aracın frenine fazla basan Varank'ın kullandığı araç, spin atarak pistten çıktı.

07.09.2020 12:29 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:54

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 9 yıl sonra yeniden İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı öncesinde İstanbul Park'a gitti. Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen 310 beygirlik araç ile pistte tur atan Bakan Varank, aracın frenine fazla basınca spin atarak pistten çıktı.

ÖZEL YARIŞ DÜZENLENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın 4-5 Eylül'de Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen birinci ve ikinci final yarışlarının ardından etkinliğin son gününde İstanbul Park'ta özel yarış düzenlendi. Bakan Varank'ın start vermesiyle başlayan yarışta; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Milat 1453 takımı birinci, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SUBU TETRA takımı ikinci, Yıldız Teknik Üniversitesi AESK Elektromobil takımı üçüncü oldu.

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ÖDÜLLERİ CUMHURBAŞKANI VERECEK

Yarışın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, özel yarışta dereceye giren takımlar ödüllerini Bakan Varank'ın elinden aldı. Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen birinci ve ikinci final yarışlarında dereceye girenler ise ödüllerini Gaziantep'te gerçekleştirilecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak. Bakan Varank, ödül töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ile görüştüğünü ifade ederek "Bundan sonra TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Onların şöyle bir talebi var. Gençlerimizin her yıl araçlarının üstüne performans eklemeleri lazım. Bundan sonra daha iyi çalışmamız gerekiyor" dedi.

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KIRMIZI ANADOL İLE PİSTE ÇIKTI

Ödül töreni bittikten sonra Bakan Varank, tüm kategorilerde birinci olan pilotları Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen ralli araçlarını kullanmaya davet etti. Varank, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan 1968 model kırmızı bir Anadol A1 ile piste çıktı. Modifiye edilmiş Anadol'u kullanan Bakan Varank ikinci olurken yeni nesil bir otomobille piste çıkan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

ARACI PİST DIŞINA ÇIKTI

Daha sonra Bakan Varank, Dünya Ralli Kros Şampiyonası'nda kullanılan 2.4 litre motor hacmine sahip 310 beygir güç üreten yerli ve milli otomobilinin direksiyonuna geçti. 5.3 kilometrelik pistte Varank'ın co-pilotluğunu Avitas Genel Koordinatörü Halid Avdagiç yaptı. Bakan Varank, pistin ikinci turunda talihsizlik yaşadı. Son virajda sert fren yapan Varank'ın aracı pist dışına çıktı. Daha sonra toparlayan Varank, turunu tamamladı.

Virajda frene fazla basan Bakan Varank'ın aracı pistten çıktı

Kaynak: DHA

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