İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele konusunda, "2014'te 5 bin 558 olan Pkk'ya katılım geçen yıl 53'tü, bu yıl 33 bunun 7'si ise Avrupa'dan. Neredeyse yarı yarıya bir oranla gidiyor. 2016 yılından bugüne kadar toplam 1001 kişiyi ikna yoluyla aileleriyle temas kurarak dağdan indirdik" dedi. Öte yandan Bakan Soylu 15 Temmuz söz ederken duygusal anlar yaşadı.

27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu ve Forumu İstanbul Üniversitesi'nde düzenlendi. Bu yıl 6'ncısı yapılan ve 2 gün sürecek olan sempozyumlar dizisinin açılış konuşmalarını T.C. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul 2 Nolu Baro Başkan Av. Yasin Şamlı ve Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri Av. Ahmet Akcan tarafından yapıldı. Sempozyumda konuşan Bakan Soylu, terör olayları, uyuşturucu ve kaçak göçmen konularında önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Soylu, Kastamonu'daki sel felaketinden bahsederken duygulandı.

Terörle mücadeleye de değinen Bakan Soylu "Bir yandan PKK'nın elemanlarını ikna yoluyla dağdan indirdik. Diğer yandan PKK'ya karşı operasyonlar sürdürülüyor. Bölgeye ekonomik ve sosyal olarak kalkındırmanın peşinde bir anlayış ortaya koyduk. 2014'te terör örgütü 5 bin 558 olan PKK'ya katılım geçen yıl 53 bu yıl 33 bunun 7'si ise Avrupa'dan. 2016 yılından bugüne kadar toplam 1001 kişiyi ikna yoluyla aileleriyle temas kurarak dağdan indirdik. Tam 27 bin 616 aileyle görüşerek yürüttüğümüz yani bir aileyle bir kaç sefer de görüşüldü. Teknik bir göstergeyi örgütün nereden nereye getirildiğini görmek için paylaşmak istiyorum. örgütün telsiz kestirmeleri 2016 yılında bir yılda 14 bin 582 idi. 2020'de 443 e kadar geriledi. Şu anada kadar bu sayı 84. Kendi içerisindeki iletişimleri de en alt seviyeye düştü" dedi.

"Bu ülkeye Avrupa'dan ve Amerika'dan parmak sallamaları, tehditleri biz hep beraber yaşadık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Belki siz değil ama bizler yani şu salonun ön tarafında gördükleriniz. Bu topraklarda her şeyi yaşadılar. Terörü en acımasız şekliyle yaşadılar. Günde onlarca evladımızı tabutlarda taşıdığımız ay-yıldızlı bayraklarla ebediyete uğurladığımız günler yaşadık. Terörün her türlü maliyetini yaşadık. Yüzde 8 binlik gecelik faizleri ben gördüm. Bu ülkeye Avrupa'dan ve Amerika'dan parmak sallamaları, tehditleri biz hep beraber yaşadık. Bizim geleceğe bırakabileceğimiz en büyük miras bir daha ülkelerde siyasetin tehdit edilmediği, başbakanların veya bakanların asılabildiği bir ülkenin artık olamayacağını, gazete manşetlerinden hükümetlere ayar verilemeyeceği ve her şey yerli yerinde, rayında tam da etrafımızdaki coğrafyaya örnek bir Türkiye bırakabilmek. Küresel bir uyuşturucu rotası üzerinde değiller. Etrafındaki coğrafi ateş çemberi değil. Ama Türkiye yüklendiği ağır sorumluluklara rağmen bu ülkelerle Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de menfaatlerini korumak üzere bir mücadele veriyor. Sahanın her yeri düz olmamasına rağmen bu mücadeleyi güçlü bir şekilde veriyor" dedi.

"Kastamonu'da binlerce insanın çatının üzerinde devletinden aman beklediği anlar"

Türkiye'nin ciddi başarılara imza attığını söyleyen Bakan Soylu, "Bir yerde söyledim İran'la bizim sınırımız arasında düzensiz 2 milyon Afgan göç var. Bugün yok tam 5 yıldır var. Bunun sebebi biz değiliz, bunun sebebi orayı bir savaş yurdu haline getirenler. Dünyada hiçbir ülke böyle bir başarının altına imza atamaz. İnsanlığınızı muhafaza edeceksiniz, kaçak göçü önleyeceksiniz, göçü yöneteceksiniz ve ülkenizde altını çiziyorum hiçbir iç karışıklığa sebebiyet vermeden peşi sıra gelen asayiş olayları ile ülkenin huzurunu ve kamu düzeni bozmadan bunu sağlayabileceksiniz. 104 amiral bildirisi bunu vuku bulmuş olmasıdır. Bazı zihinlerde vesayetin nasıl bir virüs gibi yerleştiği en temel göstergesidir. Birçok zor gece yaşadık. Mesela 15 Temmuz bizim için zor bir geceydi. Hiç geçmedi, zor geçti. Yangında yaşadığımız zor geceydi çok zordu. Sabah olmayacak sandık. Termik santrale ateşlerin geldiği gece. Kastamonu'da binlerce insanın çatının üzerinde devletinden aman beklediği anlar. Eğer devlet orada yetişemeseydi. Vesayetçilerin davul çaldığı gün olurdu" diye konuştu.

Bakan duygusal anlar yaşadı

Öte yandan, bir anısını anlatan Bakan Soylu, bir kadının Adnan Menderes'in fotoğrafının yanında durarak "Biz sana sahip çıkamadık" dediğini söylediğini anlattı. Bakan Soylu o sözü 15 Temmuz'da anladığını "Ona sahip çıkamayanlar Cumhurbaşkanımıza sahip, bu milletin demokrasisine sahip çıktılar" diyerek duygusal anlar yaşadı. - İSTANBUL

