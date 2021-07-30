Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi
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Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi

Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangının devam ettiği bölgeyi havadan helikopter ile inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangının devam ettiği bölgeyi havadan helikopter ile inceledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Yangın bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının devam ettiği sahada havadan helikopter ile incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli daha sonra orman sahasına giderek yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Bir süre daha bölgede inceleme yapan Bakan Pakdemirli, daha sonra yangının izleme merkezi olan Ulualan Yangın İzleme ve Kontrol Merkezine hareket etti.

(Ertuğrul Gün/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var.'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var."
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
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