Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi'miz 15 Aralık'ta seferlerine yeniden başlıyor (2)

KARS (DHA) - BÜYÜKELÇİLERE MEKTUP YAZARAK ENGEL OLACAKLARINI SANIYORLAR

Evliya Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, Ak Parti Kars İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Partililer tarafından çiçekle karşılanan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 402 kilometreye çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 632 kilometreye yükselttik. 2003 yılına kadar 150 yıl boyunca el değmeyen demiryollarımızın tamamını yeniledik. Bakü-Tiflis-Kars Demir yolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havayolunu halkın yolu yapacağız dedik, yaptık. 2003 yılında 2 merkezden 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştirmeye başladık. 'Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik, THY'yi dünyanın sayılı havayolu şirketleri arasına yükselttik. Daha önceleri dış hat uçuşları 50 ülkede 60 noktaya yapılırken bugün 128 ülkede 335 noktaya ulaştık. Cumhuriyet'imizin yıl dönümünde, 29 Ekim 2018 tarihinde dev kapasitesiyle hizmete açtığımız İstanbul Havalimanı ile ülkemizi uluslararası havacılığın aktarma merkezi yaptık. Küresel havacılıkta zirveye çıktık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık. Asrın projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaştık. Geçtiğimiz günlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte son tabliyesini yerleştirdiğimiz köprümüzü birkaç ay sonra hizmete açacağız. Dev ölçekteki, yerli ve milli projelerimizi hayata geçirdikçe, milletimiz de gördü ki; başkalarının hayal etmekten bile çekindiği işleri biz kararlılığımız, çalışkanlığımız ve haklımızın desteğiyle bir bir tamamlıyoruz."