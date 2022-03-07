Son dakika haberi! Bakan Bozdağ: Ucu açık indirim nedeni uygulamasına son veriyoruz

Bakan Bozdağ, Ankara'da bir otelde yapılan 'Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katıldı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmasında, yeni dönemde adaletin vaktince tecelli etmesini temin etmek ve gecikmesini önlemek için ciddi tedbirler alacaklarını belirtti. Özellikle şiddet mağduru kadınlar ve cinayete kurban giden kadınlarla ilgili yapılan yargılamalarda toplumu ayağa kaldıran, pek çok insanın vicdanını sızlatan nice örneklere şahit olduklarını söyleyen Bozdağ, "Geçmişte Tokat'ta 23 yerinden bıçaklanan bir kadını, bıçaklayan faille ilgili adli kontrol kararı verilebildi. Aksaray'da kendinden geçmiş döne döne küçücük bir yavrumuzu dövene mahkeme, iyi hal indirimi uygulama kararı verebildi. Bu kararları televizyonda dinleyince kahroldum. Kanuna baktım; acaba bu kanun ne diyor. Mahkeme, hakim eleştirisi yapmak istemiyorum. Ama bir hakikati de burada bizim tespit etmemiz lazım. 23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili, bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. Ama 'Takdir hakkım var' diye kanunu amacı dışında değerlendirdiğimizde farklı sonuçlar elbette ortaya çıkabilir. Ama hakimlerin ve savcıların takdir hakları anayasa, kanun ve hukukla bağlıdır. Bu bağlılık dışında takdir hakkını hiçbirimizin kullanmaya hakkı yoktur" dedi.

Bakan Bozdağ, stokçuluk yapanlara yaptırım uygulayacaklarını belirterek, " Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yaşanan hadiseler nedeniyle zaman zaman piyasadaki fiyatları etkileme, stokçuluk yaparak daha fazla kazanma saikiyle hareket edenler söz konusu. Ceza Kanunu'muzun 237'nci maddesi işçi ücretlerinin veya besin veya mallarının değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğuracak şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sahi hileli yollara başvuran kimselere ilişkin cezai yaptırımı öngörüyor. Ancak Ceza Kanunu'nda alınan tedbirlerin zaman zaman yetersiz olduğu görülüyor. Yeni dönemde stokçulukla ilgili maddeleri yeniden düzenleyeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel