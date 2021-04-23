Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
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Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre BAĞCILAR'da, ambalaj üretimi yapılan iş yerinde bulunan pres makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

BAĞCILAR'da, ambalaj üretimi yapılan iş yerinde bulunan pres makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bağcılar'da 2 katlı iş yerinin 2'inci katında bulunan pres makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın pencereleri caddeye fırlarken, çevrede bulunan binalarda da hasar meydana geldi. Patlama saat 05.20 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle pres makinesinde meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

PENCERELER CADDEYE FIRLADI

İş yerinde, patlamanın şiddetiyle pencereler caddenin ortasına kadar fırladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, iş yerinin kapalı olması ve içeride kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı engelledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın henüz belirlenemeyen bir sebeple pres makinesinden kaynaklandığı belirtildi.

"SONİK PATLAMASI GİBİYDİ"

Patlamayı 5 sokak ilerideki evinden duyan ve sesine uyanan Muhammet Akarsu şu ifadeleri kullandı:

"O sırada ben evimde uyuyordum. Öyle bir patlama sesi geldi ki, sanki uçakların sonik patlaması gibi. Ben 5 sokak ileride oturuyorum. Evler sallandı, binalar sallandı. O derece patlama sesi geldi. Kalkıp geldiğimizde buraya, giriş katlardaki dükkanların camları patlamıştı, diğer dükkanları camları patlamıştı. Gerçekten bir bomba düşmüş gibi patladı. Yani çok şiddetliydi. Basınçlı bir patlamaydı"

Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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