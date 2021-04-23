9 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı! Talihsiz çocuk hayatını kaybetti

Şırnak'ta 15 Nisan'dan eşinden boşanan adam, 9 yaşındaki oğluyla Dicle Nehri'nin yakınlarındaki parka geldi. Bir müddet parkta dolaşan adam, bir anda oğlunu nehre atarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Cizre'de 15 Nisan 2021'de, olaydan yaklaşık 10 gün önce eşinden boşanan Hugır Mübariz, akşam saatlerinde oğlu Kemal Mübariz ile Dicle kenarındaki parka geldi. Çocukla bir müddet parkta dolaşan Hugır Mübariz, 4 yaşındaki oğlunu nehre attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılıp Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaşındaki çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman'a sevk edilirken, polisler tarafından yakalanan baba Hugır Mübariz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Batman'da tedavi altına alınan Kemal Mübariz hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı