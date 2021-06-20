Son dakika haber: Babası terastan düşüp, öldü, 'Babalar Günü'de bizi nasıl bırakıp gittin' diyerek ağladı
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Son dakika haber: Babası terastan düşüp, öldü, 'Babalar Günü'de bizi nasıl bırakıp gittin' diyerek ağladı

Son dakika haber: Babası terastan düşüp, öldü, 'Babalar Günü'de bizi nasıl bırakıp gittin' diyerek ağladı
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ANTALYA'da Cumali Dulkadir (83), evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da Cumali Dulkadir (83), evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi. Babasının cansız bedenini gören kızı, "Bugün Babalar Günü babam. Bizi nasıl bırakıp gittin" diyerek feryat etti.

Olay saat 08.00'de Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 595 Sokak üzerindeki üç katlı apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Cumali Dulkadir, kendi soyadını taşıyan apartmanın terasında bir süre çevreyi izledikten sonra bilinmeyen nedenle binadan düştü. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Dulkadir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

POLİS TELSİZİNDEN BABALAR GÜNÜ MESAJIAcı haberi duyup gelen Cumali Dulkadir'in kızı Leyla ile oğlu Mehmet'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Saat 08.30'da, olay yerine gelen polislerin telsizinden, İl Emniyet Müdürü'nün personelin Babalar Günü'nü kutladığı anonsunu duyan Cumali Dulkadir'in kızı, babasının cansız bedenine bakarak, "Bugün Babalar Günü babam. Bizi nasıl bırakıp gittin" diyerek ağladı.

Ölümünün şüpheli bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yaşlı adamın cansız bedeni, Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Cumali Dulkadir'in bir süredir çeşitli psikolojik sorunları olduğunu öğrendi.


Son dakika haber: Babası terastan düşüp, öldü, 'Babalar Günü'de bizi nasıl bırakıp gittin' diyerek ağladı
Son dakika haber: Babası terastan düşüp, öldü, 'Babalar Günü'de bizi nasıl bırakıp gittin' diyerek ağladı
Son dakika haber: Babası terastan düşüp, öldü, 'Babalar Günü'de bizi nasıl bırakıp gittin' diyerek ağladı
Son dakika haber: Babası terastan düşüp, öldü, 'Babalar Günü'de bizi nasıl bırakıp gittin' diyerek ağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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