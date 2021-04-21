Son dakika haber! Aydınlı Bakan Selçuk'un, görevi sona erdi
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Son dakika haber! Aydınlı Bakan Selçuk'un, görevi sona erdi

Son dakika haber! Aydınlı Bakan Selçuk'un, görevi sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Aydınlı eski Bakan Atilla Koç'un kızı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açılan yeni iki bakanlıkla görevi sona erdi.

Aydınlı eski Bakan Atilla Koç'un kızı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açılan yeni iki bakanlıkla görevi sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte kabinede değişiklikler yapılırken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, iki bakanlığa ayrıldı. Bakanlığın adı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak değiştirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adıyla da yeni bir bakanlık kuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Kararnamenin ardından bakanlıkların teşkilat yapılarında da düzenlemeler yapıldı.

Kararname sonrasında bakanlığın ikiye ayrılması ile birlikte Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un da görevi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, yeni kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na ise Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş atandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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