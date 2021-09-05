Son dakika haber | Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Son dakika haber | Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Son dakika haber | Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Doğanbey Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 4 helikopter sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haber | Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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