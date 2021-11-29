AVCILAR'DA YILDIZ ÇİFTİNİN ÖLDÜRÜLMESİ: 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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AVCILAR'DA YILDIZ ÇİFTİNİN ÖLDÜRÜLMESİ: 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da Yıldız çiftinin öldürülmesiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da Yıldız çiftinin öldürülmesiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Avcılar'da 11 Ekim'de Esra Yıldız evinde bıçaklanarak öldürüldü. Eşi Nurettin Yıldız'ın otomobili Esenyurt'ta yakılmış halde bulundu. Polis, Nurettin Yıldız'ın cesedini de Beylikdüzü'ndeki Dereağzı Mahallesi'nde bulmuştu.

AVCILAR'DA YILDIZ ÇİFTİNİN ÖLDÜRÜLMESİ: 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AVCILAR'DA YILDIZ ÇİFTİNİN ÖLDÜRÜLMESİ: 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AVCILAR'DA YILDIZ ÇİFTİNİN ÖLDÜRÜLMESİ: 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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