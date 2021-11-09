Son dakika haber: Aşı karşıtı İYİ Partili başkan koronadan öldü - Haberler
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Son dakika haber: Aşı karşıtı İYİ Partili başkan koronadan öldü

İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel - Haberler | Genel

Edinilen son dakika haberine göre Aşı karşıtı İYİ Partili başkan koronadan öldü Aşı karşıtı İYİ Parti Gaziantep Nizip İlçe Başkanı Hayri Yılmaz, yakalandığı korona virüse yenik düştü.

Aşı karşıtı İYİ Partili başkan koronadan öldü

GAZİANTEP - Aşı karşıtı İYİ Parti Gaziantep Nizip İlçe Başkanı Hayri Yılmaz, yakalandığı korona virüse yenik düştü.

İYİ Parti Gaziantep Nizip ilçe Başkanı Hayri Yılmaz, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aşıya karşı olduğu için aşı yaptırmadığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Hayri Yılmaz'ın cenazesi, Nizip'in Altındağ kırsal Mahallesi'nde defnedildi.

İYİ Parti Gaziantep Nizip İlçe Başkanı Hayri Yılmaz'ın cenaze törenine siyaset ve iş dünyasından birçok ismin yanı sıra çok sayıda Nizipli katıldı.

Son dakika haber: Aşı karşıtı İYİ Partili başkan koronadan öldü

Son dakika haber: Aşı karşıtı İYİ Partili başkan koronadan öldü

Son dakika haber: Aşı karşıtı İYİ Partili başkan koronadan öldü

İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel - Son Dakika Haberleri
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