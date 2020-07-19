Son dakika haber... Asfalt silindiri tırın üzerinden yola devrildi Son dakika haberlerine göre Bakırköy'de üst geçidin altından geçmeye çalışan tırın üzerindeki asfalt silindiri devrildi.

Bakırköy'de üst geçidin altından geçmeye çalışan tırın üzerindeki asfalt silindiri devrildi. Yola düşen asfalt silindirinin camları paramparça olurken, olayda yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Florya sahil yolunda bir üst geçitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şantiyeden başka bir şantiyeye asfalt silindiri götürülmek üzere tıra yüklendi. Florya'da üst geçide gelen tır geçmek istediği sırada asfalt silindiri tırın üzerinden yola devrildi. Devrilmenin etkisiyle silindirin camları paramparça oldu. Yoldan geçen diğer sürücüler araçlarını durdurarak polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, silindirin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

"ÜST GEÇİTTEN GEÇEMEDİĞİ İÇİN, SOL TARAFA YANAŞTI DEVRİLDİ"

Kazaya tanık olan Gökhan Kartal, "Biz ileride çalışıyorduk. Diğer şantiyeye gidecektik. Üst geçitten geçemediği için sol tarafa yanaştı devrildi. Allah'tan sağ tarafa yanaşmadı, yoksa çok büyük facia yaşanacaktı" dedi.

Asfalt silindirinin yola devrilmesi nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, aracın çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

(İHA)

Kaynak: İHA