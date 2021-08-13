Son dakika haber... Artvin'de üzerine tomruk düşen kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Artvin'in Borçka ilçesinde üzerine kamyon kasasından tomruk düşen şoför hayatını kaybetti.

Artvin'in Borçka ilçesinde üzerine kamyon kasasından tomruk düşen şoför hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Öztürk, kamyonla ilçedeki bir kereste atölyesine tomruk götürdü. Kamyondan indirilen tomrukların biri Öztürk'ün üzerine düştü.

Tomruğu Öztürk'ün üzerinden kaldıran vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur