Son dakika haber: ANTALYA'DA ÖLDÜRÜP SANDIĞA SAKLADI, MALATYA'DA TESLİM OLDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: ANTALYA'DA ÖLDÜRÜP SANDIĞA SAKLADI, MALATYA'DA TESLİM OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Antalya'da arkadaşı Saadet Tutkanç'ı (57) boğarak öldürdükten sonra sandığa saklayan V.E., Malatya'da polise teslim olup suçunu itiraf etti.

MALATYA (DHA) - Antalya'da arkadaşı Saadet Tutkanç'ı (57) boğarak öldürdükten sonra sandığa saklayan V.E., Malatya'da polise teslim olup suçunu itiraf etti.

Olay 17 Aralık'ta Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Malatya'da Emniyet Müdürlüğüne giden V.E., Antalya'da arkadaşı Saadet Tutkanç'ı çıkan tartışma sonucu eliyle boğarak öldürdüğünü, cesedini de evdeki sandığa sakladığını belirterek teslim oldu. Durumun aktarılması üzerine geç saatlerde Üçgen Mahallesindeki eve giden polis ekipleri, Saadet Tutkanç'ın cenazesini sandıkta buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Gözaltına alınan V.E.'nin, Antalya'ya getirileceği kaydedildi.

Son dakika haber: ANTALYA'DA ÖLDÜRÜP SANDIĞA SAKLADI, MALATYA'DA TESLİM OLDU

Son dakika haber: ANTALYA'DA ÖLDÜRÜP SANDIĞA SAKLADI, MALATYA'DA TESLİM OLDU

Son dakika haber: ANTALYA'DA ÖLDÜRÜP SANDIĞA SAKLADI, MALATYA'DA TESLİM OLDU

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

 Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

 Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title