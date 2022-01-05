Son dakika haber: ANTALYA'DA ÖLDÜRÜP SANDIĞA SAKLADI, MALATYA'DA TESLİM OLDU

MALATYA (DHA) - Antalya'da arkadaşı Saadet Tutkanç'ı (57) boğarak öldürdükten sonra sandığa saklayan V.E., Malatya'da polise teslim olup suçunu itiraf etti.

Olay 17 Aralık'ta Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Malatya'da Emniyet Müdürlüğüne giden V.E., Antalya'da arkadaşı Saadet Tutkanç'ı çıkan tartışma sonucu eliyle boğarak öldürdüğünü, cesedini de evdeki sandığa sakladığını belirterek teslim oldu. Durumun aktarılması üzerine geç saatlerde Üçgen Mahallesindeki eve giden polis ekipleri, Saadet Tutkanç'ın cenazesini sandıkta buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Gözaltına alınan V.E.'nin, Antalya'ya getirileceği kaydedildi.