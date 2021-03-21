Son dakika haber | Antalya'da evsiz genç, yardım istediği kişinin silahlı saldırısıyla bacaklarından yaralandı

Son dakika haber: Antalya'da yaşayan ve evsiz olduğu öğrenilen 27 yaşındaki İlker B, yardım istediği kişi tarafından silahla ateş edilerek bacaklarından yaralandı.

Antalya'da yaşayan ve evsiz olduğu öğrenilen 27 yaşındaki İlker B, yardım istediği kişi tarafından silahla ateş edilerek bacaklarından yaralandı.

Merkez Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 780. Sokak'tan geçen ve evsiz olduğu öğrenilen 27 yaşındaki İlker B, aynı sokakta, içerisinde birkaç kişinin olduğu hafif ticari araca yaklaşarak yardım istedi. Araçtan inen ve ismi henüz belirlenemeyen kişi, yanında bulunan tabanca ile İlker B'ye ateş etti.

Bacaklarından yaralanan İlker B, yakındaki bir evin balkonuna sığındı.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İlker B, ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, ateş eden şahsın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayı görenlerden Kürşat Karaca, silah sesleri ve yardım çığlıklarını duyduğunu belirterek, daha sonra İlker B'nin duvardan atlayarak kaçtığını gördüğünü anlattı.

Karaca, ateş eden kişinin de başka bir yöne doğru kaçtığını söyledi.

İlker B'nin sığındığı evin sahibi Osman C. ise evde oturduğu esnada camın vurulduğunu ve birinin "Allah rızası için yardım edin." diye seslendiğini aktardı.

Dışarı çıktığında İlker B'yi yaralı halde gördüğünü ve 112 Acil Servisi arayarak yardım istediğini kaydeden Osman C, "İnsanlık görevidir diyerek yaralı bir insana yardım ettim. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş