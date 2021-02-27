Son dakika haber: Antalya'da ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Antalya'da ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti

27.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:26
Son dakika haber: Antalya'da ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Antalya'da bir evde çıkan yangında 22 yaşındaki Emine Dilek Kuru yaşamını yitirdi.

Antalya'da bir evde çıkan yangında 22 yaşındaki Emine Dilek Kuru yaşamını yitirdi.

Merkez Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Fethi Okyar Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katından alevlerin yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, evde bulunanlardan Şükrü Uysal ile 3 yaşındaki Afşin Uysal'ı yaralı olarak kurtardı.

22 yaşındaki Emine Dilek Kuru'nun ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yanan evde yapılan çalışmaların ardından Kuru'nun cesedi de adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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