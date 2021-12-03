Son dakika haber: Amasya'da sahte içki operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber: Amasya'da sahte içki operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Amasya'da sahte içki operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Amasya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

AMASYA (AA) - Amasya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ürettikleri ve sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İl merkezi ve Suluova ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şişelere doldurulmuş sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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