Son dakika haber: Almanya'da düzenlenen protestoda polis ile göstericiler arasında arbede çıktı
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Son dakika haber: Almanya'da düzenlenen protestoda polis ile göstericiler arasında arbede çıktı

Son dakika haberi: Almanya'nın Leipzig kentinde dar gelirlilerin yaşadığı bölgedeki konutlara yüksek gelirlilerin yerleşmesiyle konut kiralarının yükselmesinin protesto edildiği bir gösteride polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Son dakika haber: Almanya'da düzenlenen protestoda polis ile göstericiler arasında arbede çıktı
06.09.2020 01:23 | Son Güncelleme: 06.09.2020 01:26

Almanya'nın Leipzig kentinde dar gelirlilerin yaşadığı bölgedeki konutlara yüksek gelirlilerin yerleşmesiyle konut kiralarının yükselmesinin protesto edildiği bir gösteride polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Saksonya Polis Sözcüsü Mandy Heimann, Connewitz ilçesinde düzenlenen yürüyüşe katılan göstericilerin kısa bir süre sonra polise ve binalara taş attığını, maytap yaktığını ifade etti. Heimann, bunun üzerine "barışçıl olmayan bu durumdan" dolayı gösterinin polis tarafından sonlandırıldığını belirtti.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, gösterinin sonlandırılmasının ardından polis ile göstericiler arasında yan caddelerde kovalamaca yaşandı ve çok sayıda kişi göz altına alındı. Polis ile göstericiler arasında yaşananlardan sonra bölgede tramvay trafiği durduruldu. Olaylar sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı ve bir polis helikopter görev yaptı.

Leipzig'in Connewitz ilçesinde dün yapılan izinsiz gösteride de polis ile eylemciler arasında olaylar çıktığı, göstericilerin polise taş ve şişe attığı, oluşturdukları barikatları yaktığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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