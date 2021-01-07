Son dakika haber: Almanya Başbakanı Merkel, ABD'den gelen görüntülerin kendisini kızdırdığını ve üzdüğünü söyledi
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Son dakika haber: Almanya Başbakanı Merkel, ABD'den gelen görüntülerin kendisini kızdırdığını ve üzdüğünü söyledi

07.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:19
Son dakika haber: Almanya Başbakanı Merkel, ABD'den gelen görüntülerin kendisini kızdırdığını ve üzdüğünü söyledi

Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara ilişkin "bu ülkeden gelen görüntülerin kendisini kızdırdığını ve üzdüğünü" söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara ilişkin "bu ülkeden gelen görüntülerin kendisini kızdırdığını ve üzdüğünü" söyledi.

Merkel, Alman hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) video konferans yoluyla düzenlediği toplantıya katılmadan önce ABD'de çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

ABD Kongresine saldırı yapılarak içeri girilmesine ilişkin görüntüleri herkesin izlediğini ifade eden Merkel, "Bu görüntüler beni kızdırdı ve üzdü." dedi.

Angela Merkel, ABD'nin demokratik geleneğine hayranlık duyan çoğunluğu bu ülkenin dostu milyonlarca insanın da bunu hissettiğinden emin olduğunu belirtti.

Demokrasinin temel kuralının seçimlerden sonra kazananların ve kaybedenlerin mevcudiyeti olduğunu kaydeden Merkel, "Demokrasinin galip kalması için her ikisi de üzerlerine düşen rolü dürüstlük ve sorumlulukla oynamak zorundadır." diye konuştu.

Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın mağlubiyetini kasımdan beri kabul etmemesinden üzüntü duyduğunu belirterek, Trump'ın dün de bunu kabul etmediğine dikkati çekti.

Seçim sonuçlarına ilişkin şüphelerin körüklendiğini, bunun da dünkü atmosferi mümkün kıldığını anlatan Merkel, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden ve ülkenin iki büyük partisinden yapılan açıklamaların, demokrasinin saldırganlardan daha güçlü olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Angela Merkel, dün gece yaşanan olaylarda insanların hayatını kaybetmesini trajik olarak niteledi.

ABD Kongresinin çalışmalarını sürdürmesinin de umut verici bir sinyal olduğunu vurgulayan Merkel, bu arada Biden'ın seçilmesinin tescillendiğine işaret etti.

Merkel, "ABD, olması gerektiği gibi iki haftadan kısa bir süre içinde kendi demokrasisinde yeni bir sayfa açacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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