Son dakika haber: ALANYA Kapkaç şüphelisi jandarmanın sıkı takibiyle yakalandı
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Son dakika haber: ALANYA Kapkaç şüphelisi jandarmanın sıkı takibiyle yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Kapkaç şüphelisi jandarmanın sıkı takibiyle yakalandıANTALYA'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu bir kadının yolda yürürken motosikletle gelerek çantasını çalan kapkaççı, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı.

13.09.2020 17:32 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:38

Kapkaç şüphelisi jandarmanın sıkı takibiyle yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu bir kadının yolda yürürken motosikletle gelerek çantasını çalan kapkaççı, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı.

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde perşembe akşamı saat 23.00 sıralarında yabancı uyruklu A.K. yolda yürüdüğü esnada yanına motosikletle yanaşan bir kişi çantasını zorla alarak kaçtı. Durumu hemen jandarma ekiplerine bildiren A.K. çantasının içerisinde cep telefonu, otomobil anahtarı ve 400 TL olduğunu beyan etti. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, şüpheliyi arama çalışması başlattı.

Ekipler 32 güvenlik kamerası ve 110 saatlik kayıt incelemesi sonucunda olayın şüphelisinin K.G. (36) olduğunu tespit ederek, şüpheliyi dün yakaladı. Kapkaç şüphelisi K.G. gözaltına alınarak karakola götürülürken, ifadesinde suçunu itiraf etti. Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, şüpheli K.G.'nin yapılan araştırmalar sonucunda 31 Ekim 2019 tarihinde yine Kestel Mahallesi'nde yabancı uyruklu G.B.'nin gasp edilmesi olayının da faili olduğu tespit edildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Son dakika haber: ALANYA Kapkaç şüphelisi jandarmanın sıkı takibiyle yakalandı

Kaynak: DHA

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