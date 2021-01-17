Son dakika haber | Alanya'da aile kavgası...Ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü
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Son dakika haber | Alanya'da aile kavgası...Ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü

17.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:16
Son dakika haber | Alanya'da aile kavgası...Ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü

Son dakika habere göre Alanya'da aile kavgası...Ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü Antalya'da aynı binada altlı üstlü oturan kardeşlerden biri, ailevi sorunlar nedeniyle kavga ettiği ağabeyini av tüfeğiyle öldürürken, yeğenini ise yaraladı.

Alanya'da aile kavgası...Ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü

ANTALYA - Antalya'da aynı binada altlı üstlü oturan kardeşlerden biri, ailevi sorunlar nedeniyle kavga ettiği ağabeyini av tüfeğiyle öldürürken, yeğenini ise yaraladı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Oba Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Aynı binada altlı üstlü oturan Adem A.(36), ağabeyi Mehmet A. ve yeğeni Cüneyt A. ile ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Adem A. evinden getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Mehmet A. karın bölgesinden Cüneyt A. ise sol kolundan yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Tüfekle beraber evinde yakalandı

Olayın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, Adem A.'yı ise av tüfeğiyle beraber evinde yakalayarak gözaltına alındı. Yoğun bakım servisine alınan Mehmet A., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, yaralı Cüneyt A.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Mehmet A.'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan Adem A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber | Alanya'da aile kavgası...Ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü
Son dakika haber | Alanya'da aile kavgası...Ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü
Son dakika haber | Alanya'da aile kavgası...Ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

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