Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (12)
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Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (12)

Demirören Haber Ajansı / Adem Çetin - Haberler | Güncel

AKSEKİ'DE YANGIN, YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTIAntalya Akseki'ye bağlı Kepezbeleni bölgesinde önceki gün çıkan orman yangınının ardından dün de bölgeye 6 kilometre uzaklıktaki Hocaköy Mahallesi'nde yeni yangın başladı.

AKSEKİ'DE YANGIN, YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Antalya Akseki'ye bağlı Kepezbeleni bölgesinde önceki gün çıkan orman yangınının ardından dün de bölgeye 6 kilometre uzaklıktaki Hocaköy Mahallesi'nde yeni yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın, yerleşim yerlerine doğru yaklaştı. Hocaköy bölgesine kadar ilerleyen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda arazözle orman ekibi sevk edildi. Yangının farklı noktalarda devam ettiği ve kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

Mahalleliden Yusuf Çelik, "Hakikaten korku içindeyiz. Yangın köyümüze 200- 250 metre mesafede. Çok da yatıyor. Basit bir ateş de değil. Korkuyoruz, endişeliyiz" dedi.GAZİPAŞA YANGINI TEK NOKTADA SÜRÜYORGazipaşa'da dün akşam 4 farklı noktada başlayan yangın ise havadan ve karadan müdahaleyle 3 noktada kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tek noktada devam eden yangın, kısmen de olsa kontrol altına alınabildi. Bölgede ekiplerin, yangının söndürülmesi için çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğü öğrenildi. Yangının, yerleşim yerlerine yönelik oluşturduğu riskin ortadan kalktığı belirtildi.GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANI: KÖYÜN TAHLİYESİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortagonuş Mahallesi'nde de dün başlayan yangının yer yer devam ettiği kaydedildi. Sarp bölgedeki yangının yerleşim yerlerine yaklaştığı noktalarda oturanların tahliyesine yönelik hazırlıklar yapıldı. Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangınla ilgili, "İlçe kaymakamımızla beraber mahallemizin yukarı yerleşkesine gittik. Yangın, yerleşkenin 1 kilometre yakınına kadar yaklaşmış. Jandarma köyde teyakkuz halinde. İnşallah mecbur kalınmaz. Mecbur kalınırsa köyün tahliyesi için hazırlıklar tamamlandı. Ekipler, Balkaya yakınlarında yani yangının yukarı kısmında çalışmalara hız verdi. Değerli dostlar, dua edin. Bu dağ daha önce 5 canımızı şehit etti. Yeni canlar yanmasın" paylaşımında bulundu.

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya),


Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (12)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (12)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (12)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (12)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (12)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (12)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (12)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (12)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Çetin

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