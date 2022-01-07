AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den Akdeniz Belediyesine ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den Akdeniz Belediyesine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den Akdeniz Belediyesine ziyaret
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a ziyarette bulundu.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a ziyarette bulundu.

Partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığının eğitim kampı dolayısıyla Mersin'e gelen Şen, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ve İl Başkanı Cesim Ercik ile ziyaret ettiği Gültak'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şen, ziyaretin ardından gazetecilere, 2023'te yapılması planlanan seçimlere hazırlandıklarını belirterek "AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığımızın Mersin'de kampı var. Bunun için kente geldik. 2023 vizyonu ve sonrası için çeşitli çalışmalar yapılması gerekiyordu. Temel hedefimiz 2023 seçimlerini kazanmak. Çalışmaya çok öncesinden başlamak gerekiyor biz de bunun için kamp dolayısıyla burada bulunuyoruz." dedi.

Gültak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den Akdeniz Belediyesine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den Akdeniz Belediyesine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den Akdeniz Belediyesine ziyaret

AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP anketlerde yüzde 20'nin altına doğru iniş içinde

AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP anketlerde yüzde 20'nin altına doğru iniş içinde

 Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor

Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor

 Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk mesaj: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız

Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk mesaj: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title