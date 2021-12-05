Son dakika haber! AK PARTİ CİZRE ESKİ İLÇE BAŞKANININ KARDEŞİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler
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Son dakika haber! AK PARTİ CİZRE ESKİ İLÇE BAŞKANININ KARDEŞİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin Lideri Tahir Güven, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

CİZRE, ŞIRNAK (DHA) - AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin Lideri Tahir Güven, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde önlemlerini devam ettirirken, olayın terör saldırısı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Sekvan KÜDEN/CİZRE, (Şırnak), (DHA)-

Son dakika haber! AK PARTİ CİZRE ESKİ İLÇE BAŞKANININ KARDEŞİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haber! AK PARTİ CİZRE ESKİ İLÇE BAŞKANININ KARDEŞİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haber! AK PARTİ CİZRE ESKİ İLÇE BAŞKANININ KARDEŞİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

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