Son dakika haber | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "(16 yaşındaki S.Ş.'nin, öldürülmesi) 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız... - Haberler
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Son dakika haber | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "(16 yaşındaki S.Ş.'nin, öldürülmesi) 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:

Gelen son dakika haberlerine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "(16 yaşındaki S.Ş.'nin, öldürülmesi) 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "(16 yaşındaki S.Ş.'nin, öldürülmesi) 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3. Sayfa, Haberler

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